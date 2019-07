Sea Watch, Corbelli (Diritti Civili): “Dare a Carola Rackete il Premio Nobel per la Pace”

Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, chiede ufficialmente al Comitato Organizzatore di Oslo, che venga conferito il Premio Nobel per la Pace 2019 "per la coraggiosa Capitana della Sea Watch, Carola Rackete, che, sfidando leggi disumane e rischiando anche il carcere, ha continuato eroicamente a salvare in mare i poveri migranti, uomini, donne e bambini, in fuga da guerre, persecuzioni, miseria e dalle orribili prigioni-lager libiche"".

"Premiando lei – afferma Corbelli - si dà il giusto, meritato riconoscimento anche a tutte quelle Ong, che sfidando leggi inumane, rischiando la prigione e la stessa incolumità, continuano a salvare in mare tutti quei poveri migranti, uomini, donne e bambini, che fuggendo da guerre, persecuzioni, miseria e dalle orribili prigioni-lager libiche, cercano solo una vita un po' più dignitosa".

Corbelli ricorda che già lo scorso anno (esattamente il 25 giugno 2018) ha ufficialmente chiesto l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace alle Ong. Il Comitato, un anno fa, ha risposto a Corbelli "per - dice il Presidente di Diritti Civili - informarmi sulle corrette modalità di presentazione per evitare che l'istanza possa poi essere non accolta. Oggi per il Premio Nobel per la Pace - conclude Corbelli - il Movimento Diritti Civili, condividendo l'idea del Padre missionario Alex Zanotelli, propone il personaggio simbolo delle Ong, la coraggiosa Capitana Carola Rackete. Un messaggio forte, simbolico per il mondo intero. Una risposta esemplare di civiltà, accoglienza, solidarietà e umanità contro ogni forma di odio contro i migranti, di razzismo e xenofobia".