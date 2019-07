‘Ndrangheta a Piacenza, sindaco in Aula: “Lama nel cuore”

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri non e' riuscita a trattenere le lacrime aprendo la seduta del consiglio comunale che deve sostituire il presidente Giuseppe Caruso, ormai ex FdI, arrestato qualche giorno fa con l'accusa di associazione mafiosa in un'inchiesta di 'Ndrangheta della Dda. "Un coltello infilato nel cuore che ha provocato un dolore lancinante. I nostri obiettivi sono e saranno la legalita' e il rispetto della cosa pubblica - ha detto il sindaco - andiamo avanti a testa alta nel grande rispetto dei cittadini, sicuri del fatto che la mafia non potra' mai entrare in comune a Piacenza che e' stata accoltellata al cuore". La seduta - in attesa della nomina del nuovo presidente - e' presieduta da Sergio Dagnino del Movimento 5 Stelle, vicepresidente del consiglio comunale.

Dettagli Creato Lunedì, 01 Luglio 2019 18:52