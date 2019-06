Il movimento #cambiaMEnti al lavoro: “Far comprendere ai giovani il valore degli imprenditori”

Il movimento #cambiaMEnti è già al lavoro ed è pronto, dopo la pausa estiva, ad avviare una stagione di sviluppo per il territorio. "Genereremo una sana competizione tra pubblico e privato. Sarà un'occasione per far comprendere ai giovani il valore degli imprenditori nel mondo del lavoro facendo impresa attiva. Non saremo i promotori di corsi teorici, dei copia ed incolla inutili e fallimentari, ma avvieremo una serie di progetti concreti da realizzare nel breve, medio e lungo periodo. #cambiaMEnti per una società Volta Verso Il Futuro".

Dettagli Creato Sabato, 29 Giugno 2019 16:45