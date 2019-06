"Il 25 giugno si è tenuta presso la Commissione Istruzione del Senato l'audizione sui temi della riforma del decreto legislativo n, 66 sulla inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Il SUL ha partecipato all'audizione con una sua delegazione formata dal segretario nazionale e da dirigenti territoriali del settore di alcune regioni italiane. Nel corso dell'audizione il SUL ha sostenuto la necessità di dare veste giuridica alla professione degli Assistenti all'Autonomia ed alla Comunicazione, di fornire di un contratto nazionale questi professionisti e di avviare un percorso di stabilizzazione di queste fondamentali esperienza didattico-assistenziali. È stato presentato alla Presidenza della Commissione Senatoriale un sintetico e chiaro promemoria ed abbiamo riscontrato l'interesse della Commissione, anche di quei parlamentari con i quali non eravamo entrati in contatto precedentemente. Abbiamo anche avuto notizia che le nostre richieste sono state trasmesse al Ministero del Lavoro per le loro competenze in merito alla stesura del primo contratto di settore e per le procedure preliminari per la sua stesura. Abbiamo dato un giudizio positivo, intanto perché ci sono stati parlamentari che hanno voluto fortemente che la questione del riconoscimento giuridico della professione, l'assunzione a dignità contrattuale dei suoi operatori e le possibili soluzioni per la stabilizzazione fosse uno dei punti della discussione per la riforma di questo importante decreto. In secondo luogo perché crediamo che l'interesse dimostrato non sia stato di facciata, come non è stato la richiesta di consegnare un promemoria; in terzo luogo perché la soluzione potrebbe essere vicina, nel senso che si sta discutendo in Commissione una norma che verrà approvata entro tempi non esagerati e, speriamo, con l'accoglimento delle nostre richieste. Un ringraziamento speciale va dato alla sen. Granato che ha voluto la nostra presenza ed ha chiesto che il tema Assistenti fosse posto all'ordine del giorno della Commissione senatoriale".

"Ovviamente non ci illudiamo che tutto sia risolto, ma abbiamo fatto un passo avanti molto importante e foriero di buone possibilità. Resta alta l'attenzione che porremo al dipanarsi della discussione ed al testo che verrà portato all'approvazione, così come sappiamo che è improbabile che tutto ciò che abbiamo chiesto possa realizzarsi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, anche se le nostre richieste dovessero essere accolte integralmente. Perciò, già a partire dai prossimi giorni chiederemo alle istituzioni locali di mobilitarsi perché il prossimo anno scolastico cominci con segnali precisi di volontà risolutiva anche a livello locale". E' quanto si legge in una nota del Sul, Sindacato Unitario Lavoratori di Reggio Calabria.