Migranti, Santelli grida all’invasione: “Salvini fermi sbarchi in Calabria, potenziare servizi di protezione porti”

"Mi rivolgo al ministro Salvini affinche' si fermino gli sbarchi in Calabria, dove proprio nei giorni scorsi (Crotone) sono arrivati altri immigrati". Lo afferma Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria. "La nostra regione non puo' piu' sopportare ingressi extracomunitari - aggiunge la Santelli - dopo avere subito, nello scorso quinquennio, una vera e propria invasione. Il tema e' innanzitutto politico, giacche non si puo' immaginare che la Calabria sia la terra dell'accoglienza ad ogni costo. C'e' la necessita' di potenziare i servizi di protezione nei porti calabresi per evitare che si eludano quelle stesse norme, peraltro ribadite di recente sul piano legislativo, che sanzionano gli arrivi indiscriminati".

Dettagli Creato Giovedì, 27 Giugno 2019 18:33