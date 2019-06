Gli attrezzi che è bene avere sempre a disposizione in auto

Con una corretta manutenzione della propria vettura, è possibile fare in modo che le sue performance restino elevate nel tempo e far sì che l'auto risulti sempre sicura. Ovviamente è importante che l'auto venga controllata da un meccanico di cui vi fidate ciecamente in modo periodico e che venga sottoposta alle revisioni e ai tagliandi previsti, ma è anche vero che ci sono alcuni piccoli lavori di manutenzione, alcune sostituzioni e controlli che possono essere effettuati anche in modo del tutto autonomo.

In questo modo avrete la possibilità di risparmiare molti soldi e molto del vostro prezioso tempo, avendo anche la possibilità di scoprire sempre qualcosa in più dell'auto che ogni giorno guidate e instaurando con lei un rapporto di fiducia e rispetto. Può sembrare buffo e stupido parlare di un rapporto di questi tipo con la propria auto, un oggetto infatti e non una persona. Possiamo assicurarvi però che è proprio così che la maggior parte degli italiani guarda al rapporto con la propria vettura, che infatti da nessuno viene vista come un mero mezzo di trasporto, ma come un elemento fondamentale nella propria quotidianità. .

Ovviamente per poter effettuare questi lavori di manutenzione e controlli alla vostra auto, dovrete acquistare degli attrezzi da tenere sempre a portata di mano. I migliori attrezzi li potete trovare direttamente qui, un link questo che vi consigliamo caldamente di seguire in quanto vi consente di accedere ad un vasto catalogo di prodotti di altissimo livello ad un prezzo scontato rispetto al costo di listino.

Ma cerchiamo di capire quali sono gli attrezzi che dovete necessariamente avere sempre in auto, a portata di mano quindi:

l Cacciavite. Il cacciavite è un utensile indispensabile in quanto è l'unico che consente di svitare ogni possibile vite in modo semplice e veloce. Ovviamente dovrete avere a disposizione sia un cacciavite a stella che un cacciavite spaccato, meglio se in varie dimensioni. Consigliamo sempre un cacciavite con manico gommato, per riuscire ad avere una presa più salda.

l Chiavi. Per svitare le viti a dado, le chiavi sono assolutamente necessarie, anche in questo caso possibilmente in più dimensioni.

l Luce. Dovete rendervi conto che potreste avere bisogno di intervenire sulla vostra auto anche di notte. Certo, direte voi, ci sono le luci dei lampioni stradali, ma possiamo assicurarvi che esse non bastano affatto a garantirvi la giusta illuminazione. Dovrete quindi provvedere anche ad acquistare una luce abbastanza potente, meglio a nostro avviso se led.

l Avvitatore auto o booster. Questo dispositivo elettrico consente di riuscire ad avviare l'automobile nel caso in cui la batteria si sia scaricata o abbia subito qualche danno. La vostra auto in panne vi consentirà così comunque di tornare a casa anche se nei giorni successivi dovrete necessariamente farla controllare.

l Cric. Senza il cric non avrete la possibilità di sollevare la vostra auto nel caso in cui dobbiate intervenire su uno pneumatico oppure nel caso in cui dobbiate controllate la zona inferiore della macchina, quella più vicina quindi alla strada.

Vi consigliamo infine di avere sempre a disposizione in auto l'olio motore, il liquido di raffreddamento, il liquido per i freni. In questo modo avrete la possibilità di evitare di restare senza proprio nel momento del bisogno, quando magari vi trovate a chissà quanti chilometri di distanza da casa o a chissà quanti chilometri di distanza da un benzinaio o da un meccanico. Inoltre è sempre bene avere a disposizione vecchi giornali per assorbire eventuali perdite, nastro isolante e dei prodotti per la pulizia dell'auto. Ricordate infatti che olio e carburante possono macchiare davvero molto ed è importante quindi pulirli al più presto nel caso entrino in contatto con gli interni della vettura o con la carrozzeria. Come potete vedere si tratta di molti utensili e prodotti. Sarebbe utile acquistare allora anche una sacca o una borsa porta utensili da tenere sempre nel bagaglio dell'auto. In questo avrete tutto ciò ci cui potreste avere bisogno a portata di mano, ma anche un bagagliaio in ordine.

Pubbliredazionale