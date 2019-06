Picierno: "Oliverio ancora presidente nei prossimi cinque anni"

"Il Sud grande assente dall'agenda politica nazionale, non è affatto una questione marginale ed è da qui che si deve e si può ripartire, come è stato detto durante la manifestazione di questa mattina a Reggio Calabria, e come questa stessa Regione ha dimostrato in questi anni. La giunta Oliverio ha saputo fare cose importanti. Prima la Calabria a Bruxelles veniva considerata la bad company dell'Europa, la Regione che non sapeva spendere i fondi europei e li sperperava. Ora grazie a Mario Oliverio e alla giunta di centro sinistra che guida questa regione la reputazione della Calabria è radicalmente cambiata. Veniamo percepiti come coloro che hanno finalmente impiegato al meglio i fondi Europei. Avete invertito la rotta e quindi ritengo sia necessario continuare insieme su questa strada e far proseguire il lavoro ben svolto per il futuro, ancora con Oliverio presidente della Regione nei prossimi cinque anni. È interesse della Calabria, che questo impegno continui" così l'europarlamentare Pina Picierno all'inaugurazione della sede della nuova federazione del Pd a Cosenza.

