Migranti, Regione Calabria protagonista in Germania

La Regione Calabria sarà protagonista di un importante momento di riflessione in sul tema dell'immigrazione in programma ad Augsburg, in Germania, il prossimo 25 giugno. L'evento "Le dimensioni locali delle politiche di sicurezza urbana, città e regioni per la sicurezza e la democrazia" vedrà la presenza del delegato per l'immigrazione della Regione, Giovanni Manoccio che racconterà l'esperienza calabra nel cuore della Germania: "Sarà un'importante occasione-commenta Manoccio- per discutere e confrontarci su un tema sempre attuale e drammaticamente vivo. Ciò che conta-conclude Manoccio- è far passare un messaggio: la sicurezza si realizza tramite l'integrazione e la solidarietà, non alimentando divisioni inutili e che poco hanno a che vedere con quel concetto di umanità che dovrebbe essere il cardine dell'azione di ogni singolo individuo."

La manifestazione di Augsburg si colloca a un mese esatto dalle ultime elezioni europee e si lega al lavoro del Forum Efus che da oltre 30 anni promuove iniziative finalizzate a riflessioni sulla sicurezza nelle città. Da segnalare la partecipazione delle città di: Nizza,Barcellona,Bruxelles,Londra che negli ultimi anni hanno dubito attentati di matrice islamica, e di diverse università europee.