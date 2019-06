Magorno: “Sud tradito, serve una visione”

"Una mattinata intensa in mezzo a migliaia di persone scese a Reggio Calabria per chiedere di ripartire dal Sud. L'assistenzialismo non può essere la risposta alle istanze del Mezzogiorno. Servono lavoro, infrastrutture e una visione. Adesso basta!"

Così il Senatore Pd, Ernesto Magorno, commenta la manifestazione indetta dai sindacati a Reggio Calabria.