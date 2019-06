Il 22 giugno il sindaco di Corigliano Rossano alla manifestazione dei sindacati a Reggio Calabria

La comunità ed il territorio hanno fame di lavoro e di diritti. I sindaci sono, purtroppo, chiamati a dare risposte, ad occupare un posto di trincea e ad affrontare in prima linea emergenze come quella della dignità del lavoro e dell'occupazione che resta la questione delle questioni. È da qui, dal governo di questa emergenza, che passa il rilancio strategico di tutto il Sud.

È quanto dichiara il Sindaco Flavio Stasi annunciando l'adesione del Comune alla manifestazione nazionale unitaria promossa dalle sigle Cigl, Cisl e Uil dal titolo futuro al lavoro. ripartiamo dal sud per unire il paese in programma per domani sabato 22 giugno a Reggio Calabria.

Esprimiamo un plauso, condividiamo e sosteniamo l'iniziativa dei sindacati nazionali – aggiunge il Primo Cittadino – per aver scelto il Mezzogiorno e Reggio Calabria, per questo importante evento sul tema del lavoro. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).