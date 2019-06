“Comehome”: un successo la prima campagna crowdfunding. Due founders dell’innovativa startup sono giovani calabresi

Il volo di Comehome – startup definita "l'airbnb per eventi in casa" – spicca dalla piattaforma BacktoWork24 e arriva fino in orbita: vedere una delle loro ultime esilaranti clip per credere.

Un successo storico per una soddisfazione tradotta in parole da Michele Cesario, CEO e founder Comehome, nato e cresciuto a Cosenza: «l'ingrediente segreto e vincente di questo exploit è stato, senza dubbio, il forte senso di appartenenza della nostra community. Proprio gli utenti che già ci conoscevano, infatti, sono stati i primi investitori che ci hanno consentito di andare in overfunding già nelle prime 48h dal lancio della campagna. Un risultato al di là di ogni aspettativa che ci carica di motivazioni e responsabilità nell'affrontare le prossime sfide: primo obiettivo, ora, sarà l'internazionalizzazione di Comehome».

Entusiasmo condiviso dall'altro founder – in tutto sono quattro – e cervello "made in Calabria": Andrea Vitale, 30 anni, ingegnere informatico nato a Catanzaro.

La startup, fondata nel 2017 a Milano da quattro giovani soci, nasce da un'idea innovativa, visionaria: far incontrare le persone attraverso la partecipazione ad eventi pubblicati sul marketplace online. Dal virtuale al reale: è così che le case diventano catalizzatori sociali in cui gli utenti della community condividono esperienze, interessi e passioni.Aperitivi, party, house concert, serate, giochi e molto più: la sensazione che si vive negli eventi Comehome è simile a quella di un viaggio zaino in spalla. Attitudine di apertura al mondo e alle persone che gli utenti definiscono, appunto, "effetto comehome".

Favorire l'incontro tra sconosciuti che diventeranno amici: il campo da gioco della "social rEVOLution" è la casa, unica vera location in grado di abbattere barriere e distanze sociali.

Già attiva a Milano, Roma e Torino con più di 1500 eventi organizzati e una community di oltre 50.000 persone, Comehome è anche un innovativo canale di marketing per tutte le aziende interessate a posizionare il loro brand e far testare i propri prodotti raggiungendo i propri brand lovers e potenziali consumatori associandosi a specifiche esperienze, nel luogo di consumo più diffuso: la casa.

Non soltanto, insomma, un modo per organizzare o partecipare a eventi privati, ma anche innovativo canale di marketing per connettere le aziende.

Jack Daniel's, Mondadori, SKY, Tuborg sono, queste, alcune delle sinergie più significative già attivate e che hanno validato sul campo il valore di una proposta di business fresca ed efficace.

Comehome - startup incubata da I3P incubatore del Politecnico di Torino e accelerata da Techitalia Lab di Londra - è vincitrice dell'ultima edizione del Social Media Day Italy.

Ha, inoltre, partecipato alla Startup School di Y Combinator, prestigioso acceleratore della Silicon Valley, e al programma The Startup Training presso l'Università Bocconi di Milano.

Comehome: la tecnologia al servizio delle relazioni umane.