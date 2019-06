Forza Italia, Santelli: "Importante svolta con Toti e Carfagna"

"La nomina dei due nuovi coordinatori del partito, Giovanni Toti e Mara Carfagna, rilancia Forza Italia sul territorio e recupera una importante funzione di coordinamento".

Lo afferma l'on Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria.

"Ringraziamo il presidente Berlusconi - dice Santelli - per avere dato vita a un modello organizzativo vincente che coniuga e valorizza le funzioni del Parlamento e delle Regioni

Per noi del Sud è ulteriormente importante - dice Santelli - la decisione di avere una guida che arriva dal Meridione ma tutto il partito, sia per la presenza di Silvio Berlusconi che per le capacità dei due coordinatori, saprà trarre nuova linfa da questa decisione".