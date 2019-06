Morabito (Pd): “Bene segreteria di Zingaretti, adesso anche in Calabria i congressi”

"La nuova squadra del Partito Democratico nominata dal segretario nazionale Nicola Zingaretti rappresenta un passaggio che offre al nostro partito nuova linfa vitale ed un segnale di controtendenza rispetto al passato" a dichiararlo è l'ex Presidente della provincia Pino Morabito.

La nuova fase inaugurata dal Partito Democratico a livello nazionale, che segna definitivamente l'archiviazione dei metodi del renzismo, necessariamente dovrà essere aperta anche in Calabria - prosegue il coordinatore regionale di SinistraDemMorabito- da tanto e troppo tempo il nostro partito sia a livello provinciale che regionale si sottrae ad un dibattito vero sulla crisi di questi anni e sulla volontà di rinnovare i propri organismi per la definizione di un nuovo gruppo dirigente.

Lo sforzo fatto dal Partito Democratico alle ultime elezioni europee, con gli ottimi risultati dei candidati locali però non basta - afferma Pinone Morabito - serve una nuova strategia che consenta ai territori di sentirsi protagonisti di un nuovo Partito Democratico che, a differenza del passato, deve marciare unito per rispondere alle esigenze e ai bisogni dei calabresi.

Per questo secondo l'ex Presidente della provincia di Reggio Calabria come SinistraDemnon solo siamo soddisfatti della funzione che il nostro coordinatore nazionale Gianni Cuperlo svolgerà all'interno degli organismi nazionali del partito, ma da qui proponiamo una grande assemblea generale dei rappresentanti territoriali che convochi i congressi ed organizzi una grande assemblea programmatica per discutere del futuro dei nostri territori e riporti il Partito Democratico al centro del dibattito dell'opinione pubblica e di chi in questi anni si è disinnamorato della politica.

Dobbiamo riportare la connessione sentimentale con il nostro popolo che in questi anni abbiamo perso, ricostruendo un rapporto genuino ed autentico con i territori in una discussione franca e libera che riporti il Partito Democratico a vincere le prossime elezioni amministrative a Reggio Calabria e le prossime elezioni regionali", così conclude il coordinatore regionale di SinistraDem Pino Morabito.