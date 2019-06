Movimento NOI: "Esercito Italiano affianchi attuale Sistema Sanitario regionale”

"In data 13 giugno 2019 il Consigliere Regionale Carlo Guccione, voce solitaria che da oltre un anno ribadisce l'emergenza sanitaria regionale, ha evidenziato con una dettagliata nota stampa, la situazione che i cittadini del territorio vivranno nel corso dell'estate, per quello che si configura una possibile grave emergenza estiva, dovuta anche alla carenza di personale medico che sarà giustamente a riposo. Il Movimento NOI, nel condividere il contenuto del comunicato con il quale il consigliere Guccione prospetta l'opportunità di un possibile "ospedale da campo", evidentemente anche in senso provocatorio, ma opportuno, riflette sulla opportunità di affidare all'Esercito Italiano l'affiancamento reale al Sistema Sanitario Regionale e in maniera particolare del territorio della Provincia di Cosenza, in maniera permanente, fino a quando la grande crisi non troverà una soluzione accettabile. Il Movimento NOI, crede che il sostegno dell'Esercito possa essere di stimolo per richiamare la politica locale ad un modello efficace, ordinato e sempre affidabile. Ciò, a sostegno di tanti medici e infermieri che si sforzano di fare il loro lavoro in condizioni ormai inaccettabili". E' quanto si legge in una nota del Movimento NOI.

