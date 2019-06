Forza Nuova usa immagine di Mussolini per campagna tesseramento in Calabria

Forza Nuova Calabria ha avviato la nuova campagna regionale di tesseramento 2019. Come "testimonial" è stato scomodato Benito Mussolini.



"Ripartiamo da qui, da quelle radici profonde che non gelano mai, per proiettarci nella nuova stagione di lotta post-elettorale, con più grinta e consapevoli di dover innescare quella rivolta sociale che è tutt'altro che nostalgica, ma contemporanea e che guarda al futuro. Chiamiamo la migliore gioventù di Calabria alla buona battaglia per la libertà ed il futuro del nostro popolo, da far schiantare con ferrea volontà contro quei potentati che attanagliano la nostra regione trasformandola in feudo di interessi personali e para-politici. Porteremo in maniera metodica la rivoluzione patriottica di Forza Nuova in giro per la nostra tenace terra, partendo proprio dal tesseramento per consolidare e strutturare meglio quel già folto numero di militanti e simpatizzanti, uomini e donne, che da anni animano le nostre battaglie a sventolano i vessilli della resistenza nazionale, a cui la calabria è organica, grazie alla disinteressata azione ventennale di Forza Nuova. Boia chi molla!".