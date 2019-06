"Le prossime regionali non possono rappresentare l'ennesima occasione sprecata per costruire un minimo di futuro nella nostra terra". È quanto afferma il coordinamento regionale dei liberaldemocratici italiani, guidati da Ciro Palmieri. "Anche i recenti ballottaggi delle comunali hanno chiaramente evidenziato che i calabresi non gradiscono né la destra né la sinistra per come si sono alternate nel governo della regione negli ultimi dieci-vent'anni. C'è bisogno di formule nuove, innovative, diverse. I liberaldemocratici calabresi intendono proporre una rete di alleanze che possa provocare il cambiamento reale e non la solita e devastante riedizione dei recenti passato che in definitiva hanno aggravato la situazione della Calabria, distanziandola ancora di più dal resto d'Italia" "C'à bisogno – ha concluso – di un atto di fede per la Calabria facendo emergere le migliori energie che sono disilluse, a disagio e messe ai margini da una politica chiusa e incapace che rappresenta solo sé stessa. Tanti generali senza eserciti che se non ci fossero le liste bloccate non andrebbero al di là di qualche centinaia di voti".

Dettagli Creato Venerdì, 14 Giugno 2019 14:29