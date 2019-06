Offese e minacce a Gratteri e candidati San Luca (RC), Magorno (Pd): "Italia sta col procuratore"

"Le vili minacce apparse nelle scorse ore su Facebook contro Davi, Brugnano e Nicola #Gratteri non fermeranno il loro lavoro per una regione migliore. La Calabria intera e, sono convinto l'Italia tutta, sta con Nicola Gratteri. Sta con la legalità".

Così su Twitter il Senatore Pd, Ernesto Magorno, in relazione alle minacce rivolte nelle scorse ore ai candidati di San Luca e al Procuratore, Nicola Gratteri.

Dettagli Creato Giovedì, 13 Giugno 2019 19:24