Dl Calabria, Sileri: "Settimana prossima si chiude in commissione Senato"

"Oggi si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti al dl Calabria in Commissione Igiene e Sanità del Senato e a breve avremo i pareri che mancano. Il nostro obiettivo è di approvare il provvedimento in Commissione all'inizio della settimana prossima in modo da poterlo votare al più presto in Aula. Si tratta di un decreto articolato e molto importante, per la Calabria e per tutta la sanità". Lo annuncia in una nota il presidente della commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, Pierpaolo Sileri, del Movimento 5 Stelle.

Dettagli Creato Giovedì, 13 Giugno 2019 17:34