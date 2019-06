Dl Calabria, Sileri (M5S): “Prossima settimana ok in Commissione”

"Oggi si e' conclusa l'illustrazione degli emendamenti al dl Calabria in Commissione Igiene e Sanita' del Senato e a breve avremo i pareri che mancano. Il nostro obiettivo e' di approvare il provvedimento in commissione all'inizio della settimana prossima in modo da poterlo votare al piu' presto in Aula. Si tratta di un decreto articolato e molto importante, per la Calabria e per tutta la sanità". Lo annuncia, in una nota, il presidente della Commissione Igiene e Sanita' di Palazzo Madama, Pierpaolo Sileri, del MoVimento 5 Stelle.

Dettagli Creato Giovedì, 13 Giugno 2019 13:41