Efficientemente energetico e sicurezza scuole, DIIppolito (M5S) invita i Comuni a preparare progetto

«Ricordo che entro il prossimo 31 ottobre i Comuni calabresi potranno avviare progetti destinati all'efficientamento energetico. In proposito risulta già stanziato mezzo miliardo di euro, grazie a una norma inserita nel decreto Crescita, voluta dal ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Giuseppe d'Ippolito, della commissione Ambiente, che precisa: «Si tratta di risorse specifiche per ammodernare l'illuminazione pubblica, per il risparmio energetico degli edifici pubblici, per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per favorire uno sviluppo territoriale più moderno, ad esempio con interventi per la mobilità sostenibile, l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, l'abbattimento delle barriere architettoniche». «È una precisa scelta politica – prosegue il deputato del Movimento 5 Stelle – volta a costruire un Paese migliore, più rispettoso dell'ambiente, meno inquinato e più a misura d'uomo, un Paese che guardi al futuro, alla sicurezza delle scuole, ai diritti dei diversamente abili e ad un'economia rispettosa della natura, della vivibilità urbana e lontana dai vecchi circuiti della speculazione capitalistica». «I contributi per i Comuni – precisa il parlamentare M5S – variano in funzione del numero dei residenti. Si va dai 50.000 euro per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ai 250.000 euro per i Comuni con oltre 250.000 abitanti. Mi auguro – conclude D'Ippolito – che le amministrazioni municipali calabresi si organizzino per tempo e già prima della pausa estiva, in modo da cogliere questa grande opportunità, frutto della visione, della coerenza e della concretezza del Movimento 5 Stelle».

Dettagli Creato Giovedì, 13 Giugno 2019 13:06