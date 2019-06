Anas, lavori: limitazioni al transito lungo alcune arterie regionali

Per lavori, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare lungo la strada statale 280 'Dei Due Mari' nel territorio comunale di Catanzaro e lungo la strada di rientro SP 3 'Ex 'Aspromonte Jonico' in provincia di Reggio Calabria.

Per consentire, la riparazione di un guasto agli apparati di copertura del segnale telefonico all'interno della galleria 'Sansinato', a partire dal 24 giugno e fino al 5 luglio 2019, nella fascia oraria compresa ,tra le ore 09:00 e le ore 17:00 – ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi – dal km dal km 29,900 al km 30,400 sarà in vigore il divieto di sorpasso, il restringimento della carreggiata in direzione Lamezia Terme ed il limite di velocità di 40 km/h.

Per i lavori previsti dall'Accordo Quadro triennale e riguardanti la manutenzione straordinaria della strada rientrata in gestione Anas, la SP 3 'Ex SS Aspromonte Jonico', saranno in vigore delle limitazioni al transito veicolare tra i territori comunali di Cosoleto, Sinopoli, S. Eufemia d'Aspromonte e Scilla in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, fino al 3 novembre 2019 è in vigore un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri, dal km 0,000 al km 21,500, nella fascia oraria compresa tra le ore 06:30 e le ore 19:30, ad esclusione dei giorni festivi.

