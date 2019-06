Beraldi (Federimprese Calabria - C.L.A.A.I.): “Congratulazioni e buon lavoro al sindaco Stasi”

"Al neo sindaco Flavio Stasi faccio le congratulazioni ed un augurio di buon lavoro da parte mia, degli associati e di tutto lo staff. E' il momento di aggredire le criticità di questo territorio e di trovare soluzioni mirate alla crescita e allo sviluppo".

Queste le dichiarazioni di Francesco Beraldi, presidente di Federimprese Calabria-C.L.A.A.I. dopo l'ufficializzazione dei dati elettorali che hanno visto Flavio Stasi diventare il primo sindaco della nuova città unica.

"La nostra Federazione, unica realtà di livello regionale ad avere sede nel territorio di Corigliano Rossano, ha sempre creduto nell'importanza di gettare le basi per una sinergia fra istituzioni e tessuto produttivo, convinti come siamo dell'inscindibilità fra azione amministrativa e attenzione alle esigenze delle aziende del territorio, che sono motore economico e che, alla luce della nuova città, possono diventare la locomotiva calabrese in poco tempo. Crediamo sia necessaria la creazione di un tavolo tecnico permanente fra comune e aziende in grado di far fronte alle sfide ambiziose che si pareranno di fronte a noi nell'immediato futuro; al tempo stesso ci auguriamo un'azione amministrativa efficace in tema di infrastrutturazione, crescita, produttività. L'obiettivo è lavorare tutti insieme per lo sviluppo del territorio e per il miglioramento economico e sociale della nuova, grande città".