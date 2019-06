Dall'idea di un giovane Calabrese di 22 anni, nasce la Calabria ai giovani calabresi, un movimento politico formato dai giovani più Competenti residenti nella nostra regione.

Il Presidente dichiara : "Il movimento, fondato da giovani per i giovani si propone come punto di rottura dai tradizionali e vecchi partiti politici che per anni hanno mal governato la nostra splendida regione"

poi continua :

"Formato Da Giovani Competenti Calabresi, il movimento non ha alcun collegamento con i partiti politici e infatti si definisce "apartitico", mettendo al centro competenze, idee e persone a Prescindere dall'orientamento politico."

Accantonati i vecchi termini "destra" e "sinistra" si vuole proporre come protagonista nella politica regionale e comunale della calabria.

Nel tempo infatti nasceranno in ogni comune, i vari movimenti: "Gioia Tauro ai Giovani Calabresi","Catanzaro ai Giovani Catanzaresi" e così via per ogni municipio, raccogliendo anche li i migliori nomi tra i giovani residenti.

Per saperne di c'è la pagina Facebook:

La Calabria ai Giovani Calabresi -dove in questi giorni seguiranno nomi, idee e proposte per la rinascita del territorio".