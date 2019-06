Filcams Cgil Calabria: “Manital, situazione grave”

"Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti della società consortile e delle sue collegate, MANITAL IDEA SPA, sono fortemente preoccupati per la situazione di crisi nella quale è caduta l'azienda.

Fino ad Aprile di quest'anno l'impresa MANITAL IDEA SPA, ha sempre garantito il puntuale pagamento dei salari ai propri dipendenti, impegnati negli appalti di pulizie e sanificazione in diverse strutture importanti strutture pubbliche e private della regione.

Al momento la difficoltà maggiore riguarda l'apparato presso POSTE ITALIANE spa; le retribuzioni sono ferme ad Aprile e, ad oggi, non si intravedono spiragli positivi per lo sblocco degli stipendi.

Le lavoratrici ed i lavoratori hanno finora garantito con grande senso di responsabilità il corretto mantenimento dei servizi; il protrarsi nei ritardi del pagamento degli stipendi sta sfiancando e creando gravi difficoltà ai dipendenti che, non hanno più le risorse per recarsi al lavoro con i mezzi propri.

La FILCAMS CGIL Calabria, preoccupata per il determinarsi di questa situazione, ha chiesto ai responsabili di Poste Italiane spa un incontro al fine di richiedere il pagamento diretto delle retribuzioni dei lavoratori e ricercare le più idonee soluzioni affinché la situazione rientri nell'ordinarietá.

In assenza di risposte, non si escludono forti ed eclatanti azioni di lotta". Lo scrive in una nota la Filcams Cgil Calabria.