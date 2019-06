Ferrovie della Calabria, Oliverio incontra i sindacati

Il presidente della Regione Mario Oliverio, ha incontrato nel pomeriggio, in Cittadella, le organizzazioni sindacali in merito alle Ferrovie della Calabria.

Alla riunione hanno partecipato l'assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno, il dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Domenico Pallaria e per lo stesso Dipartimento l'ing. Giuseppe Pavone, presente l'amministratore unico di Ferrovie della Calabria Paolo Marino

Nel corso dell'incontro, nel quale i rappresentanti sindacali hanno posto l'accento su alcune criticità attuali, sulla necessità di risanamento e rilancio della società, sono stati forniti al tavolo ragguagli sui fondi Fas, sulla legge 35, partecipazione della società al consorzio Cometra, sulla procedura di scissione per la costituzione dell'Agenzia Reti e Mobilità.

"Le Ferrovie della Calabria costituiscono l'asse portante del trasporto pubblico locale- ha detto Oliverio-. La legge 35 di riforma e di riordino del trasporto pubblico locale che abbiamo voluto ed approvato in questa legislatura raffigura chiaramente il ruolo di Ferrovie della Calabria nell'ambito della strategia di riqualificazione del trasporto pubblico locale disegnata anche attraverso il Piano regionale dei Trasporti. In questo incontro con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti dell'azienda della quale, voglio ricordare, la Regione è proprietaria- ha proseguito-, intendo riaffermare la nostra linea di pieno sostegno ed investimento per il rilancio dell'azienda stessa. In tal senso si sta operando per affrontare problemi che si trascinano dal 2011 allorché fu fatta una operazione di ripiano non completa ma parziale."

"Sarà accelerato il processo di realizzazione della società dei servizi con la costituzione di una apposita struttura relativa al patrimonio- ha specificato il presidente della Regione-. Il rapporto con le organizzazioni sindacali lo considero un fattore positivo soprattutto per questa azienda nella cui storia i lavoratori, attraverso le loro rappresentanze sindacali, hanno dato un contributo positivo."

"La Regione- ha concluso Oliverio - non a caso ha messo in campo una concreta programmazione di investimenti anche in direzione dell'ammodernamento infrastrutturale e del rinnovo del materiale rotabile di Ferrovie della Calabria."

Nel corso della riunione indicazioni dettagliate sono venute dall'assessore Musmanno che ha fornito ampie rassicurazioni sulla partecipazione di Ferrovie della Calabria al Consorzio Cometra e per garantire la liquidità corrente della società.