Di Lieto (Codacons): “L'Università di Catanzaro è in provincia di Napoli”

"Rivendichiamo il merito di aver spostato il dibattito dai tristissimi paletti alla vergognosa chiusura delle scuole di specializzazione.

Certo, dopo la nostra denuncia, è venuto giù un diluvio.

Finanche il Magnifico Rettore ha dovuto cospargersi il capo di cenere e dichiarare di non aver avuto il tempo per provvedere alle nomine". Lo sostiene Francesco Di Lieto del Codacons -

Ma il problema reale, o meglio, quello che riteniamo sia il vulnus della nostra Università sembra destinato a restare ai margini del dibattito.

Del resto non si è registrata smentita alcuna quando abbiamo affermato che <<si è giunti a preferire la "chiusura" di una Scuola di Specializzazione pur di non riconoscere le capacità di una Calabrese>>.

Ed allora cerchiamo di essere quanto più chiari possibile.

L'Università di Catanzaro è in provincia di Napoli.

Se un tempo la Magna Graecia fu una colonia dai Greci, oggi è saldamente in mano alle "baronie" del Regno di Napoli.

Hanno rubato, e continuano a rubare, il futuro ai nostri ragazzi - sostiene Di Lieto - e noi stiamo ad elemosinare il riaccreditamento delle strutture.

E' umiliante dover assistere ad una occupazione di ogni spazio all'interno dell'Ateneo.

Ed è avvilente come in questi decenni non si sia fatto nulla per spezzare le catene dei "Baroni" che impediscono alle professionalità locali di emergere.

L'Università e le Scuole di specializzazione devono offrire non soltanto una migliore formazione agli specializzandi ma anche un servizio ai calabresi, mentre a Catanzaro sono ridotti a dei "poltronifici" ad uso e consumo dei "neocolonizzatori".

Ci saremmo aspettati, dopo la nostra denuncia, un corale "Giù le mani dall'Università", eppure sull'invocata "calabresizzazione" dell'Ateneo è sceso il silenzio.

Del resto, la circostanza che l'Università non abbia ancora ritenuto di "regalare" ai calabresi un servizio di Pronto Soccorso, la dice lunga sull'attenzione dell'Ateneo per i bisogni dei cittadini.