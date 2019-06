"La sanita' calabrese continua ad essere bersaglio del Governo a guida leghista e 5 Stelle. Oggi a farne le spese sono le scuole di specializzazione". Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Flora Sculco. "Il parere dell'Osservatorio nazionale della Formazione medica specialistica di escludere dall'accreditamento ben sei scuole di specializzazione dell'universita' Magra Grecia di Catanzaro - prosegue - e' l'ennesimo, l'ultimo in ordine di tempo, atto che penalizza la Calabria ed in questo caso i giovani professionisti calabresi. Il primo passo da fare, come gia' annunciato dal governatore della Calabria Mario Oliverio, sara' chiedere al ministro dell'Istruzione e della Ricerca Marco Bussetti di sospendere ogni decisione e di approfondire prima di procedere. Chiudere ben sei scuole di specializzazione di area sanitaria vuol dire negare ai giovani professionisti calabresi di crescere, formarsi e operare nel proprio territorio, vuol dire negare la possibilita' ai nostri giovani di completare la propria formazione specialistica nell'unica facolta' di medicina presente in Calabria. Tutto questo e non e' accettabile".

Dettagli Creato Lunedì, 10 Giugno 2019 17:55