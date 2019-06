Petrone, Madeo e Ienaro (Pd): “Le amministrative in Provincia di Cosenza bocciano il commissario regionale del partito”

"Il primo dato che emerge dalle elezioni amministrative è la conferma ulteriore di come i commissariamenti aggravano le criticità e non risolvono i problemi che pur esistono.

I risultati del turno di ballottaggio ci consegnano un quadro molto chiaro che premia da una parte la continuità amministrativa (Rende e Montalto) e dall'altra una coalizione civica con una forte caratterizzazione di rinnovamento e ambientalista (Corigliano-Rossano).

Quello che riteniamo del tutto insufficiente e dequalificante è l'azione dei commissari cittadini, nominati dal Commissario regionale, di Rende e Corigliano-Rossano che di fatto non hanno consentito al PD di esercitare la sua azione politica, determinando sbandamento, inconsistenza e marginalità.

Non sarà sfuggito a nessuno che il commissario regionale ha avocato a sè ogni decisione su questi due importanti centri della nostra Provincia, delegando ogni azione e scelta ai commissari cittadini.

Sono rimaste inascoltate le raccomandazioni del Segretario provinciale sull'utilizzo del simbolo, così come a Rende non si sono voluti ascoltare e consultare gli iscritti e le iscritte al Partito, così come richiesto dallo stesso Segretario.

Hanno voluto agire, invece, i commissari con scientifico e certosino lavoro al fine di adottare scelte e decisioni che potessero far scomparire il PD, pregiudicandone ogni iniziativa. Potevamo essere oggi a festeggiare vittorie storiche e invece ci troviamo a ringraziare i tantissimi iscritti che, nel vuoto più totale creato dai commissari, hanno salvaguardato il Partito Democratico attraverso un impegno diretto a sostegno delle buone amministrazioni e di progetti credibili e robusti di cambiamento culturale prima ancora che generazionale. Durante i ballottaggi i commissari sono rimasti del tutto inerti e solo a Montalto l'azione diretta del Segretario provinciale è riuscita a correggere l'impostazione deficitaria seguita dal PD al primo turno.

Da queste premesse i commissari cittadini ne traggano le giuste conseguenze e riconsegnino immediatamente il PD agli iscritti e agli elettori del PD". Lo affermano

Gabriele Petrone , Francesco Madeo e Eleonora Ienaro Membri della Segreteria provinciale PD Cosenza.