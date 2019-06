Pompeo (Femca Cisl): “Manifestazione 22 giugno occasione per rilanciare temi cruciali per la Calabria”

"Il 22 giugno si svolgerà a Reggio Calabria la manifestazione nazionale unitaria per il Sud, indetta da CGIL, CISL e UIL. Un ritorno dopo quasi 50 anni, del sindacalismo confederale unitario in Calabria, nella città metropolitana che assume, in un contesto attuale di grave difficoltà per il Paese e soprattutto per il Sud, una valenza importante in continuità con la manifestazione svoltasi a Roma nel mese di febbraio che riscosse un grande successo con la grandissima partecipazione di lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati e di tanti giovani. I temi non cambiano, come oramai da un po' di tempo a questa parte il sindacato confederale unitario sta rivendicando e chiedendo confronti per discuterne con l'attuale governo. Investimenti e sblocca cantieri per maggiore crescita e più lavoro, infrastrutture, riforma della sanità con il diritto alla salute che deve essere riconosciuto, politiche sociali, riforma per un fisco più equo, più legalità, politiche di sviluppo per il Sud, per dire no alle autonomie differenziate. E per rilanciare alcune tematiche specifiche della nostra Regione, quali lo sblocco dei fondi già stanziati per l'ammodernamento della Strada Statale n.106 Jonica, completamento dell'alta velocità ferroviaria Jonica fino a Reggio Calabria, interventi per la tutela dell'ambiente e della forestazione per evitare rischi idrogeologici. Non si tratta di una manifestazione politica di contrasto all'attuale governo ma di una azione per chiedere allo stesso di rivedere gli attuali indirizzi di politica economica sociale e generale, che non vanno nella direzione auspicata, cosi come gli indicatori finanziari e la oramai costante e crescente sfiducia degli investitori internazionali sul nostro Paese stanno dimostrando. E' una fase, questa, che se non gestita responsabilmente, per come si sta chiedendo, potrebbe determinare conseguenze non facilmente gestibili per il futuro. Che sia stata scelta la città metropolitana di Reggio Calabria, per la manifestazione unitaria nazionale, è altamente indicativo di quanto il sindacato confederale consideri importante e prioritaria la crescita e lo sviluppo del Sud, attraverso l'avvio di vere politiche economiche di investimenti. Fare ripartire finalmente il Sud per unire veramente il Paese e non per dividerlo come sta purtroppo invece accadendo. La manifestazione del 22 giugno 2019 sarà anche, per noi della FEMCA Cisl, un momento per riaccendere l'attenzione su una vertenza che ci sta vedendo fortemente impegnati, e cioè quella relativa al riordino del servizio idrico integrato in Calabria".

"Come più volte ribadito infatti dell' A.I.C. - ente di governo d'Ambito - istituita con la legge regionale n.18/2017, con il compito di definire sia il sistema di gestione del servizio e soprattutto la scelta del gestore unico a cui affidare il servizio, non abbiamo più notizie da tempo. Conoscevamo e confermiamo i limiti di questa legge che così per come strutturata non sarà in grado di dare risposte dirimenti al problema del riordino del SII Calabrese. Tema diventato purtroppo di grande attualità con le criticità esistenti, soprattutto sulla depurazione con le diverse procedure d'infrazione della UE, e su cui ha posto l'attenzione anche la commissione parlamentare sulle ecomafie. Le aziende Sorical, Congesi, Idrorhegion e Iam sono le vertenze caratterizzanti che stiamo affrontando. Avevamo più volte richiesto tavoli tematici dedicati alla Regione per confrontarci sulla materia. Richiesta sistematicamente ignorata. In una regione come la nostra, a vocazione prettamente turistica non è più pensabile di andare avanti cosi senza assumere responsabilmente decisioni dirimenti e risolutive sulla materia, palesando invece, come in occasione della recente audizione con la Commissione Parlamentare, inaccettabile approssimazione e tanta superficialità. Con circa 800 km di coste da preservare con l'obiettivo di salvaguardare il mare pulito, e dovendo garantire l'approvvigionamento idrico sempre, per non mortificare le attività turistiche, non si può più prescindere da questo. Non essere in grado di valorizzare questo grande patrimonio di risorse naturali come volano per lo sviluppo è di per se già un fatto grave, ma addirittura peggiorare quel poco che di positivo esiste, con tanta negligenza e nessuna visione di prospettiva, evidenzia la grande incapacità trasversale della nostra classe politica, considerando che sono anni che ci trasciniamo senza nessuna soluzione il problema atavico del riordino del sistema del ciclo idrico integrato calabrese. Riteniamo da sempre che tale tematica in Calabria è e dovrà diventare una priorità per tutti, da affrontare come emergenza. Come emergenza con soluzioni strutturali che prevedano ingenti investimenti con l'utilizzo anche dei fondi europei del piano per il Sud, per il rifacimento delle obsolete e carenti reti idriche attualmente esistenti, e il completamento dei grandi invasi per garantire sempre il necessario fabbisogno idrico. Sono questi i temi, tra gli altri, che insieme ai lavoratori del settore evidenzieremo nel corso della manifestazione del prossimo 22 giugno p.v. a Reggio Calabria". Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Femca Cisl, Pompeo Greco