Ballottaggi, gli auguri di Callipo (Anci) ai sindaci eletti

"Ai neo eletti sindaci, risultati vincitori al turno del ballottaggio, vadano le nostre felicitazioni ed i nostri auguri di buon lavoro. Nell'azione di governo a servizio delle proprie comunità potranno contare sul sostegno, la vicinanza fattiva e la condivisione di obiettivi dell'ANCI CALABRIA".

È quanto dichiara il Presidente Gianluca CALLIPO complimentandosi con Flavio STASI, Marcello MANNA, Aldo ALESSIO, Pietro CARACCIOLO, per l'elezione a Primo Cittadino delle città di CORIGLIANO-ROSSANO, RENDE, GIOIA TAURO e MONTALTO UFFUGO.

"Esprimiamo soddisfazione, in particolare, per i risultati ottenuti dai Sindaci MANNA, membro del direttivo di ANCI CALABRIA e CARACCIOLO, componente del consiglio nazionale dell'ANCI, con i quali potremo continuare a lavorare nel proficuo percorso di collaborazione già avviato.

Quattro primi cittadini che governeranno – continua CALLIPO - aree particolarmente rilevanti per la CALABRIA. Dal porto di GIOIA TAURO, hub strategico per le sorti dell'economia non solo regionale, a CORIGLIANO-ROSSANO, terza città della CALABRIA per popolazione e prima per superficie, istituita un anno fa; fino a RENDE e MONTALTO, due comunità decisive nello scacchiere dell'area urbana cosentina".