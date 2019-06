Gli auguri del presidente Oliverio a Francesco De Luca eletto al CNSU

Il presidente della Regione Mario Oliverio ha espresso gli auguri di buon lavoro a Francesco De Luca, studente calabrese neo-eletto al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).

"Un risultato importante -afferma in una nota- per la nostra regione. Dopo anni, infatti, uno studente calabrese rappresenterà le istanze degli studenti italiani presso il MIUR. L'occasione mi consente anche di sottolineare come da tempo, attraverso l'interlocuzione con gli studenti, abbiamo investito risorse, mai investite prima, per il diritto allo studio universitario, assicurando un futuro migliore agli studenti e alle studentesse della Calabria."

"Ringrazio -conclude il presidente Oliverio- le tante ragazze ed i tanti ragazzi impegnati nelle organizzazioni giovanili e universitarie che hanno costruito questo importante risultato per la nostra regione."