Aeroporti, comitati pro scali del Sud: “Ministro Toninelli ci incontri”

Un invito al ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a rispettare l'impegno per un incontro e' stato lanciato, in una nota congiunta, dai rappresentanti dei comitati pro aeroporti dello Stretto (Reggio Calabria), Crotone, Taranto-Grottaglie e Trapani-Birgi. "Ormai e' risaputo - e' scritto nella nota - che le infrastrutture hanno un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori, soprattutto in determinate aree del Sud dove la superficie orografica e la viabilita' di talune zone non consentono un agevole interazione persino tra le vicine localita'. Tuttavia nel corso degli anni, nonostante i piu' disparati proclami da parte delle componenti socio-politiche, specialmente quando si avvicina il periodo elettorale, non e' stato apportato alcun sostanziale cambiamento al divario. Ecco perche' in qualita' di rappresentanti degli interessi diffusi dei cittadini che risiedono nelle aree di Reggio Calabria-Messina, Crotone, Taranto e Trapani, ci siamo oggi uniti nell'obiettivo comune di agevolare i procedimenti per la valorizzazione di quelle infrastrutture essenziali per la garanzia del diritto alla mobilita' e degli altri diritti fondamentali che da esso derivano. Si tratta degli aeroporti di interesse nazionale posizionati in aree decentrate ed individuati nel DPR n. 201 del 2015, dove, nonostante la presenza di rilevanti bacini d'utenza, si sono registrate in passato gestioni fallimentari accompagnate anche dalla mancata integrazione di altri adeguati mezzi di collegamento. Cio' comporta l'impossibilita' di spostarsi". Posizione, specificano i comitati, che "non vuol portare ad un dualismo tra diverse aree geografiche ne' si intende ottenere delle concessioni. Il fine e' verificare se vi sia la reale volonta' da parte del Governo di parificare le prestazioni delle Regioni meridionali con i servizi e gli standard economici delle Regioni europee piu' sviluppate". I comitati chiedono quindi al ministro Toninelli, "di rispettare l'impegno di incontro accordato per i primi giorni di giugno, in occasione dello svolgimento del Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria il 18 aprile. Il tavolo partecipato pubblico-privato accordato avra' il fine di analizzare un documento unico, elaborato dai Comitati promotori, contenente proposte normative ed amministrative idonee a superare le criticita' comuni e quelle specifiche sulla gestione degli scali posizionati in aree decentrate e del relativo servizio pubblico di trasporto".

Dettagli Creato Venerdì, 07 Giugno 2019 20:27