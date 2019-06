Due calabresi tre le 50 finaliste nazionali per il titolo di Miss Mondo Italia

Due le Miss in gara della Calabria tre le 50 finaliste nazionali per il titolo di Miss Mondo Italia

Maria Giulia Caruso di Montalto Uffugo , 20 anni studentessa universitaria ed Erica Arena di Reggio Calabria 17 anni studentessa liceale , entrambe scelte tra le 150 semifinaliste arrivate a Gallipoli lo scorso 31 maggio per la semifinale nazionale.

Chi avrà l'onore di rappresentare l'Italia alla finale di Miss World si saprà il prossimo 15 Giugno, dal teatro Italia di Gallipoli da dove si svolgerà la finale nazionale condotta da Giorgia Palmas Miss Mondo Italia 2000 arrivata seconda alle finali mondiali di Londra, con ospiti Bianca Atzei, Filippo Magnini, Pino Campagna , Luca Abete.

Nel frattempo le nostre finaliste Calabresi vivranno insieme alle altre 48 concorrenti provenienti da tutte le regioni d'Italia ,15 giorni, tra prove di talento, moda beach e sport, una gara di bellezza e non solo per avvicinarsi al podio della corona Nazionale reso possibile anche attraverso il voto online collegandosi alla pagina Istagram di Miss Mondo Italia e mettendo il like sulle foto delle nostre concorrenti n. 42 Maria Giulia Caruso e n. 4 Erika Arena.