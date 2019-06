Arpacal, Pappaterra: "Nomina mi carica di responsabilità"

"Devo dire che la notizia mi ha colto di sorpresa mentre sto ricevendo una delegazione del Kosovo insieme ad alcuni sindaci della comunita' italo-albanese". Lo ha detto, in una dichiarazione, il presidente del Parco del Pollino, Mimmo Pappaterra, commentando la sua nomina a Direttore generale dell'Arpacal. "La saluto come una bella notizia - aggiunge - che, ovviamente, mi carica di tanta responsabilita'. Voglio ringraziare il presidente Oliverio e l'intera Giunta regionale per avermi accordato questa fiducia. Insieme al Governo regionale ed all'Assessore regionale nelle prossime ore stabiliremo le modalita' operative di questa nuova funzione e di questo nuovo incarico. Spero, come ho fatto in tutte le altre situazioni, di poter dare una mano per la crescita delle istituzioni alle quali sono stato chiamato e per le quali ho sempre dato il massimo della mia esperienza e della mia responsabilita'".

