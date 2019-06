FlixBus si consolida in Calabria: da oggi 30 nuove città della regione entrano a far parte della rete

FlixBus continua a consolidarsi in Calabria: da giovedì 27 giugno, 30 nuove città calabresi entreranno a far parte della rete di autobus intercity più estesa al mondo grazie alla collaborazione con La Valle Interlines, storico operatore di Cosenza con sede anche a Reggio Emilia che da oltre 40 anni offre una soluzione di mobilità all'avanguardia, sicura e di qualità per spostarsi su molte rotte regionali e interregionali.

Tra i nuovi collegamenti, già acquistabili su tutti i canali FlixBus, le prime connessioni con il Tirreno Cosentino e nuove corse da e per il Parco del Pollino, la Valle del Crati, la Sila e la Piana di Gioia Tauro.

Con questo consolidamento, FlixBus intende contribuire alla valorizzazione del territorio, connettendo alla propria rete capillare sia aree turisticamente già rinomate che i tesori nascosti della regione, e al tempo stesso creare nuova mobilità nei piccoli centri tradizionalmente meno collegati, in linea con l'espansione perseguita in tutta Europa, dove il 40% delle sue fermate si trova in comuni con meno di 20.000 abitanti.

Al via i primi collegamenti con Catanzaro. Più corse da Cosenza, Lamezia Terme e Vibo Valentia

Viene innanzitutto collegata per la prima volta Catanzaro: il capoluogo, collegato con 12 città italiane, tra cui Salerno, Caserta, Padova e Venezia, viene finalmente integrato nella rete degli autobus verdi.

Vengono inoltre potenziati i collegamenti con alcuni dei principali centri calabresi: il numero delle città raggiungibili da Cosenza aumenta a oltre 50, con l'aggiunta, fra le altre cose, delle connessioni con Mentone e Nizza, che contribuiranno a veicolare i flussi turistici in arrivo dall'estero nel capoluogo bruzio grazie anche alle inteconnessioni disponibili con la rete capillare di FlixBus in Francia. Lamezia Terme sarà invece collegata con oltre 60 città, tra cui Bergamo, Brescia, Verona, Padova e Venezia, e Vibo Valentia con oltre 30 città, tra cui Sala Consilina, hub strategico della rete FlixBus nel Sud Italia.

Lungo la costa: da Tortora ad Amantea, i primissimi collegamenti FlixBus con il Tirreno Cosentino

Meta privilegiata di sempre più bagnanti, il litorale cosentino viene finalmente raggiunto dagli autobus verdi, che fermeranno a Tortora, Scalea, Santa Maria del Cedro, Diamante, Belvedere Marittimo, Cetraro, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola e Amantea. Con un solo cambio a Sala Consilina, la Riviera dei Cedri sarà così collegata con oltre 30 città, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Milano e Torino.

Nell'entroterra: in bus verso il Parco del Pollino, la Valle del Crati, la Sila e la Piana di Gioia Tauro

Vengono poi ampliate le connessioni con il Parco Nazionale del Pollino, dove FlixBus è già presente con una fermata a Mormanno. Dal 27 giugno saranno connesse anche Castrovillari e Morano Calabro, Lungro, Frascineto, Acquaformosa, San Donato di Ninea, San Sosti e Sant'Agata di Esaro, da cui si potrà viaggiare, direttamente o con una sola interconnessione, verso Roma, Bologna, Milano e Torino.

Sempre nell'entroterra, vengono integrate nella rete FlixBus Roggiano Gravina, Torano Castello, Altomonte e San Marco Argentano, che si aggiungono ai vari comuni già raggiunti nella Valle del Crati, tra cui Bisignano, Spezzano Albanese, Luzzi e Tarsia, e saranno collegate con alcune delle principali città italiane, come Roma, Firenze e Genova.

Un'altra novità è costituita dal consolidamento di FlixBus nell'area silana: oltre a potenziare i collegamenti con Acri, la società fermerà anche a San Giovanni in Fiore, Spezzano della Sila e Mangone, che collegherà con città come Salerno, Caserta, Bologna e Milano, a beneficio anche degli amanti della montagna in fuga dal caldo estivo, che potranno raggiungere con facilità il Parco Nazionale della Sila.

Novità anche per i residenti della Piana di Gioia Tauro: a Gioia Tauro e Rosarno si aggiungono, tra le città raggiunte da FlixBus, Taurianova e Polistena, collegate con città come Genova, Mentone e Nizza.

«La partnership consentirà di unire l'alta qualità del servizio, che da sempre contraddistingue LVL Interlines sull'intero territorio nazionale, con la spinta all'innovazione e l'approccio digitale alla mobilità, tipico di FlixBus. Insieme potremmo creare nuove opportunità per gli utenti che potranno accedere a una rete di connessioni nazionali ed internazionali molto più capillare e spostarsi in Italia e in Europa, approfittando di un sistema che pone al centro dell'attenzione le esigenze del passeggero» afferma Maria La Valle, Amministratore Delegato di La Valle Interlines.

«Grazie all'enorme varietà e attrattività del suo territorio, la Calabria è diventata negli anni sempre più una destinazione turistica di richiamo, e la domanda di forme di mobilità efficaci per spostarsi da e verso la regione è cresciuta in modo rilevante. Siamo lieti di venire incontro a questa domanda, e di contribuire così alla valorizzazione di questo patrimonio inestimabile attraverso la collaborazione con un operatore rinomato come La Valle Interlines, da sempre sinonimo di affidabilità e radicamento sul territorio» afferma Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia.