Regione, Bando Master Universitari: approvata la graduatoria

Nuove risorse ai laureati per coprire totalmente o parzialmente i costi di iscrizione ai master post-laurea. La Regione, prendendo atto dei lavori della Commissione di valutazione relativi alla finestra temporale 2019, ha approvato la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al finanziamento dei voucher relativi ai master di primo e di secondo livello.

Su 336 richieste complessive sono state ammesse a contributo 211 domande: 38 per master di primo livello, 173 per master di secondo livello.

L'importo massimo del contributo regionale erogabile è pari a 4mila euro, con una assegnazione complessiva di risorse di circa 570.000 euro.

"La Regione Calabria a guida Mario Oliverio – ha dichiarato l'assessore all'Istruzione ed alle attività culturali Maria Francesca Corigliano - si è resa protagonista di importanti azioni a sostegno dei giovani calabresi impegnati negli studi universitari. I voucher per la partecipazione ai Master di I e di II livello sono la risposta ad un'esigenza molto avvertita poiché oggi il conseguimento della laurea è un primo, importante punto di arrivo, ma nella valutazione dei curricula ai fini dell'inserimento lavorativo i master assumono una valenza fondamentale. In considerazione del fatto che il loro costo è proibitivo per molte famiglie, con l'erogazione dei voucher abbiamo inteso offrire un'opportunità di formazione agli studenti calabresi meritevoli in condizione economiche non agiate, i quali potranno frequentare i master in ogni parte d'Italia. La garanzia delle pari opportunità e l'inclusione sono pilastri che sostengono le scelte del Presidente Oliverio e della giunta in ogni ambito".

Si precisa che i partecipanti ammessi al contributo, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul portale "Calabria Europa" (4 luglio 2019), dovranno produrre i seguenti documenti a comprova delle relative autocertificazioni trasmettendoli ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. :

- ISEE DSU (diritto allo studio universitario) dell'anno solare di riferimento;

- certificazione attestante lo stato di disoccupazione ed i relativi mesi;

- certificazione attestante la condizione di disabilità (qualora dichiarata);

I diretti interessati inoltre possono proporre richiesta di riesame entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito ufficiale della Regione (scadenza 14 giugno 2019). f.d.

Gli elenchi provvisori dei soggetti ammessi/non ammessi sono consultabili nella pagina del bando: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/382/index.html