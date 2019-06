Pratticò (FdI): “Si preannuncia un’estate rovente per i trasporti in Calabria”

"Si preannuncia un periodo critico per i trasporti in Calabria. Sia per quello aereo che ferroviario. Infatti, le notizie che giungono dalle principali compagnie, ovvero Alitalia e Trenitalia, non fanno presagire nulla di positivo. L'ex compagnia di bandiera, tramite il oroprio sito, ha pubblicato la programmazione dei voli per il prossimo autunno- inverno, e si rileva che sulla rotta Reggio- Roma, il terzo volo giornaliero, sara' tagliato a partire dal prossimo 9 ottobre .E' molto probabile, che da tale data,gli gli utenti reggini, dovranno accontentarsi di un solo volo giornaliero A/R,tra l'altro in orari poco consoni alle esigenze degli stessi. Analogo discorso vale per il volo per Milano Linate . Non va meglio per quanto riguarfa il trasporto ferroviario, infatti, da quello che emerge dal nuovo orario estivo di Trenitalia, dal prossimo 9 Giugno, alcuni treni e pulman sostitutivi, verranno eliminati , in particolare sulla parte jonica della Calabria, come per esempio, la tratta Sibari- Taranto, che si limitera' ad un' unica corsa alle 3 del mattino.Epoure, le notizie che giungevano dai tavoli romani,erano molto rassicuranti, come quando si annunciava l'istituzione di un frecciargento tra la sibaritide e Roma, ma ad oggi si sono rivelate solo promesse. Sarebbe fondamentale che la classe politica calabrese, prenda posizione nei tavoli romani, in particolare al ministero dei trasporti, per evitare di isolare la Calabria, in un periodo cosi importante, come quello estivo, quando, nella nostra Regione, arrivano importanti flussi turistici". Lo afferma in una nota Pratticò (FdI).

Dettagli Creato Martedì, 04 Giugno 2019 11:49