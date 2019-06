Gagliardi (Pd): "Sostegno alla linea Graziano, in Calabria andare oltre Okivrrio"

"Pieno sostegno alla linea dettata dal Commissario del Pd in Calabria, Stefano Graziano. È il momento di promuovere un cambiamento radicale da realizzare tramite un'alleanza civica guidata da un esponente in grado di incarnare il rinnovamento." Così il dirigente del Pd Calabria, Luigi Gagliardi, che conclude: "La nostra regione non può perdere altro tempo, le prossime elezioni regionali saranno un ultimo appello da non mancare. Proprio per questo sarà fondamentale lavorare bene in questi mesi. Servono figure e idee in grado di riportare fiducia ai cittadini e questo si può realizzare solo tramite il confronto e l'ascolto."

Dettagli Creato Domenica, 02 Giugno 2019 16:31