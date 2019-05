Dl Calabria, meetup Reggio Cinque Stelle: “Su vicenda Scafiddi bullismo istituzionale, nomina doveva essere difesa. Sorpresi da decisione del ministro Grillo”

"Siamo sconcertati per quanto accaduto ieri in aula alla Camera dei Deputati, che ha come protagonista un professionista vicino al nostro Meetup, il dott. Gianluigi Scaffidi, che da anni presta (a titolo gratuito) le sue indiscusse competenze nel settore della sanità al Movimento 5 stelle. Diversi portavoce si sono avvalsi di tali qualità. Verso di lui in aula si è riversato il livore culturalmente mafioso di chi odia i "collaboratori": e infatti da anni Scaffidi è in Calabria un gigantesco esempio di "collaboratore di giustizia" sanitaria. Quello che sta accadendo a seguito dei risultati del M5S alle consultazioni Europee ci lascia a dir poco perplessi. Sembra che improvvisamente le minoranze possano impavidamente alzare la voce e intimidire i rappresentanti del più grande partito di maggioranza e di governo alla Camera ed al Senato. Ci saremmo aspettati una reazione dura e ferma a difesa della nomina a commissario del dott. Scaffidi, piuttosto che una timida risposta della Nesci, ben diversa dalle parole guerriere a cui ci ha abituato in questi anni. Mai ci saremmo aspettati l'incredibile passo indietro del ministro Grillo che addirittura si è scusata con l'aula, come se si sentisse "colta" in flagrante, ma non si capisce di cosa. Quello che è accaduto è un intollerabile episodio di bullismo istituzionale che mette gravemente in discussione un fondamento della Democrazia come l'esercizio della legislazione: è del tutto inaccettabile in un paese civile che una bagarre violenta ai limiti delle minacce fisiche, fondata su falsità, possa impedire ad un ramo del Parlamento di legiferare secondo le sue prerogative e i suoi diritti".

"Gianluigi Scaffidi è un medico professionista estremamente competente, stimato dal commissario Cotticelli e molto temuto da chi ha depredato la sanità calabrese a discapito dei cittadini: è per questo che le opposizioni hanno fatto la voce grossa. Temono forse che una persona in grado di far emergere l'illegalità possa compromettere un intero torbido sistema. La cosa che però ci lascia basiti è l'amnesia dei nostri rappresentanti del Movimento che hanno improvvisamente dimenticato chi sono e a quali forze politiche appartengono i censori che oggi ululano al conflitto di interessi! Non li riconosciamo proprio! Questo atteggiamento di resa nei confronti di chi ha sempre gestito la cosa pubblica come cosa privata non fa certo ben sperare nel futuro e auspichiamo che qualcosa o qualcuno se ne renda presto conto per evitare una sottomissione inammissibile che potrebbe determinare il fallimento di chi si impegna in Calabria per il Movimento. La nomina di un professionista competente che si è sempre speso, ripetiamo, gratuitamente per il Movimento, non si può etichettare come una nomina di interessi e questo doveva essere fermamente sostenuto. Noi crediamo nei valori del Movimento e per questo pretendiamo una ulteriore assoluta determinazione dei nostri portavoce". E' quanto si legge in una nota del Meetup Reggio Cinque Stelle - Amici di Beppe Grillo.