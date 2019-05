Pd, mozione “Giachetti – Sempre Avanti”: “In Calabria necessario rinnovamento radicale”

"Il dato delle elezioni Europee in Calabria ridà speranza e dignità ad un Partito Democratico che si deve necessariamente proiettare ad essere forza di governo a tutti i livelli. Molte amministrazioni locali in Calabria tornano a guida Pd ed una classe dirigente nuova e rinnovata può essere la ricetta giusta per ridare speranza al nostro territorio. I dati elettorali raggiunti e le preferenze dei candidati che abbiamo supportato come mozione Giachetti-Ascani, dimostrano come la nostra proposta politica non solo è presente ma si è anche rafforzata ed è radicata in tutta la regione Calabria. Il Partito Democratico della Calabria nonostante le nostre richieste ed il lavoro quotidiano che svogliamo nelle amministrazioni locali e nei pochi circoli ancora esistenti, ignora il fatto che ci sia una classe dirigente presente nei territori che è parte del rinnovamento indispensabile e necessario in Calabria".

"Riteniamo utile ed urgente organizzare il congresso che possa dare slancio al Pd e chiarire la linea politica che si vuole adottare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, cosi come allo stesso tempo, riteniamo urgente confrontarsi con chi guida la regione Calabria per rilanciare in modo attento questioni prioritarie e necessarie per il nostro territorio, nel perimetro del centro sinistra e con la guida del Partito Democratico. In Calabria è necessario un rinnovamento radicale, e le elezioni europee possono essere un punto di partenza che non va disperso, bene la campagna di ascolto, ma se serve a rinviare la composizione dei gruppi dirigenti è un tentativo inutile a cui noi ci opporremo". E' quanto si legge in una nota di Antonino Castorina, capogruppo del Pd a Reggio Calabria e consigliere metropolitano delegato al Bilancio, dei componenti dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico Francesco Grosso, Tina Foti e Francesco Muraca, di Francesco Danisi Tesoriere Nazionale dei Giovani Democratici e di Pino Salerno, Paola Serranò e Rosetta Lo Bono del Coordinamento regionale Sempre Avanti che si rifà alla mozione di Roberto Giachetti ed Anna Ascani.