Minacce a Gratteri, Siclari (FI): "Vicino a lui e alla magistratura"

"Il lavoro svolto dalla magistratura in una terra complicata come la Calabria è fondamentale e il mio plauso va a tutti i magistrati che svolgono giornalmente un lavoro egregio. Un grazie in particolare al dottore Gratteri per non aver mai lesinato il suo impegno e la sua dedizione curando ogni giorno il vero male della nostra terra: la criminalità organizzata. A questi eroi moderni va il mio grazie e la mia vicinanza rispetto alle preoccupanti notizie trapelate tramite stampa».

Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari commentando le dichiarazioni inquietanti sul procuratore Gratteri che «non possono e non devono passare inosservate, anzi, devono farci riflettere e unire tutti i sani e onesti calabresi, che sono la maggioranza, attorno a chi ci tutela giornalmente», ha concluso il senatore azzurro.

