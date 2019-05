Miss Italia, inizia il countdown della finale nazionale per ragazze calabresi

Inizia il countdown della finale nazionale per le miss calabresi e siciliane della Delfino Blu concessionaria delle due regioni per Miss Mondo Italia, che dall'hotel kennedy di Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria dopo aver superato la finale interregionale adesso raggiungeranno Gallipoli per la semifinale nazionale che ogni anno si svolge a partire dal 31 maggio.

A vincere venerdi 24 maggio il titolo di Miss Mondo Calabria la cosentina di Montaldo Uffugo Maria Giulia Caruso, e per la Sicilia la giovanissima Matilde Valente di Grammichele provincia di Catania, ma come ogni anno a completare la rosa delle 150 concorrenti provenienti da tutta Italia anche un ottimo numero di altre miss calabresi Sara marino e Martina Bonanno di Catanzaro, Sara Mendicino di Amantea, erica arena di Reggio Calabria e dalla Sicilia la Messinese Lucilla Ruffo, le palermitane Giusy Marasà , Janis Avellone ,Gracy Mannina , Martina Cammisa e Agnese Bartolone per il contest online insieme a Gessica Managò e Giusy Accardi , Giorgia Rosponi di Cefalu',dalla Sicilia orientale la Siracusana Martina Anastasi che vince il titolo del web by agricola , Lidia Drago e Gaia Piazzese.

Dovremo aspettare a lunedi 3 giugno per conoscere quale saranno le miss semifinaliste della Calabria e Sicilia che faranno parte delle 50 finaliste nazionali al titolo di Miss Mondo Italia 2019, kermesse che anche quest'anno si svolgerà dal teatro Italia di Gallipoli con la conduzione di Giorgia Palmas e ospiti Bianca Atzei, Filippo Magnini, Luca Abete, Pino Campagna

Intanto un'esperienza intensa attenderà queste ragazze già vittoriose di avere raggiunto a partire da domani 31 maggio, la sede nazionale del concorso più prestigioso al mondo miss World .