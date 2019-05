Vitalizi, Giudiceandrea: “Melicchio non conosce legge”

"Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere al parlamentare del Movimento Cinque Stelle Alessandro Melicchio che, sulla legge che prevede il taglio dei vitalizi, parla come se fosse ancora in campagna elettorale. Trovo molto grave che un parlamentare della Repubblica non conosca la Legge". Lo afferma, in una dichiarazione, Giuseppe Giudiceandrea, capogruppo dei "Democratici e Progressisti" nel Consiglio regionale della Calabria. "Le percentuali di cui parla Melicchio, infatti - aggiunge Giudiceandrea - non le ha inventate il sottoscritto o il Consiglio regionale della Calabria, ma sono imposte dalla Legge nazionale. In ogni busta paga di ogni dipendente statale di questo Paese, una parte viene tratta dal netto dello stipendio, l'altra la versa direttamente il datore di lavoro. Ed in ogni caso non un solo centesimo in piu' verra' pagato dall'ente Regione per gli stipendi dei consiglieri, atteso che come dovrebbe essere noto al legislatore nazionale, cio'' che viene versato per previdenza viene detratto per l'intero dall'imposta Irpef. Io capisco il momento di confusione post elettorale, ma da un deputato, se proprio aveva l'esigenza di criticare questa legge, che finalmente normalizza l'obbligo previdenziale anche in una realta' come il Consiglio regionale della Calabria, mi sarei aspettato migliori argomentazioni e piu' competenza. Ripeto, ancora una volta, che la legge regionale approvata per tagliare i vitalizi, finalmente, fa in modo che i consiglieri siano obbligati a partecipare al sistema contributivo nazionale. A Melicchio sembrera' poco, ma e' meglio di quanto fatto nella stessa materia dal Governo giallo verde per i parlamentari attuali, vista la ridda di ricorsi costituzionali avverso il provvedimento noto come 'legge Fico'". "La mancata paternita' della legge - conclude il consigliere regionale della Calabria - non rattristi dunque l'onorevole Melicchio. La legislatura sua e' lunga ed avra' modo di rifarsi".

