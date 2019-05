‘Ndrangheta in Valle d’Aosta, Maro Sorbara resta in carcere

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della difesa di Marco Sorbara contro l'ordinanza del tribunale del Riesame di Torino che a meta' febbraio aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il consigliere regionale sospeso, arrestato il 23 gennaio scorso nell'ambito dell'operazione Geenna di Dda di Torino e carabinieri su presunte infiltrazioni della 'Ndrangheta in Valle d'Aosta. Contro il diniego alla scarcerazione arrivato dal gip di Torino alla fine dell'aprile scorso, e' invece in calendario il prossimo 14 giugno l'udienza d'appello davanti al tribunale del Riesame di Torino. Sorbara e' difeso dagli avvocati Raffaele Della Valle del foro di Monza, Donatella Rapetti di Varese e Sandro Sorbara di Aosta.

Dettagli Creato Mercoledì, 29 Maggio 2019 12:21