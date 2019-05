Decreto sulla sanità calabrese, al via la votazione degli emendamenti alla Camera

Al via nell'Aula dell'Aula della Camera alle votazioni degli emendamenti al decreto legge sulla sanita' in Calabria. Il provvedimento e' in prima lettura a Montecitorio e dunque dopo il via libera dovra' passare in Senato. Pochissime le proposte di modifiche che hanno ottenuto il parere favorevole da parte della relatrice, Dalila Nesci (M5S), e del governo.

Dettagli Creato Mercoledì, 29 Maggio 2019 12:06