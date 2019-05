Decreto Calabria, rinviato a domani l’esame alla Camera

La Camera ha rinviato a domani l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (C. 1816-A). La richiesta di rinvio - il provvedimento era all'ordine del giorno oggi - era stata avanzata nel primo pomeriggio dalla maggioranza Lega-M5S.

Dettagli Creato Martedì, 28 Maggio 2019 19:11