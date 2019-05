Vono (M5S): “A via il progetto ‘Viaggio in Calabria’”

Un libro e un progetto culturale sulla Regione Calabria sono stati presentati oggi in una conferenza stampa in Senato. Lo spiega in una nota la senatrice M5s Silvia Vono che ha dato il suo sostegno al progetto. Il progetto "Viaggio in Calabria", spiega la parlamentare e' un itinerario tra i castelli del Rinascimento presenti nella regione. Mentre il libro "Alla corte di donna Isabella de' Medici Orsini" di Sandra Ianni racconta la storia di una donna del Rinascimento che rafforza la posizione femminile con lo studio dell'arte, della botanica e dell'alchimia. Nel corso della conferenza, aggiunge la senatrice Vono "e' stato presentato anche un itinerario multisensoriale organizzato con l'apporto di Slow Food Versante Ionico con Marisa Gigliotti, si tratta di 4 tappe, gratuite ed aperte al pubblico, che partira' sabato 15 giugno dal castello di Squillace (Cz) e proseguira' fino a dicembre con le visite ai castelli di Roccella Ionica, Aieta e Corigliano-Rossano dove la tradizione culturale del luogo, che verra' spiegata da esperti del settore incontrera' anche quella enogastronomica, ricca di alchimie e sapori caratteristici di un territorio che vanta numerose certificazioni IGP".

Dettagli Creato Martedì, 28 Maggio 2019 16:00