Comunali, Forum Riformista Calabria soddisfatto per risultati ottenuti a Bova (RC) e Rende (Cs)

"Siamo estremamente soddisfatti per la performance delle nostre illustri candidature, quella del Presidente del Forum On.le Saverio Zavattieri eletto Sindaco a Bova con una netta maggioranza di preferenze, e quella dell'On.le Sandro Principe, che a Rende, pur scendendo in campo con ritardo ed avendo avuto a disposizione pochi giorni di campagna elettorale, ha ottenuto un consenso straordinario che lo vedrà al ballottaggio con il sindaco uscente". ad affermarlo è il Vicepresidente del Forum Riformista Avv. Francesca Straticò, "La nostra soddisfazione è generata dalla consapevolezza di avere esattamente intercettato le esigenze del territorio e degli elettori che hanno, evidentemente, apprezzato la concretezza delle proposte e l'esperienza, competenza e serietà dei proponenti".

"Il Forum Riformista", continua la Straticò, "ha dato prova del fatto che la politica esercitata con coerenza e forte senso di responsabilità, può vincere le tendenze opinionistiche e populistiche. In questo particolare momento nel quale in Italia come nella nostra regione, soffia forte il vento dell'arrogante totalitarismo e del non democratico autoritarismo, i risultati ottenuti dal Forum Riformista, attuati principalmente attraverso studio, elaborazione e proposizione di idee, ma soprattutto attraverso incontri e continuo dialogo con i cittadini, dovrebbero costituire riferimento ed ispirazione per quella parte della sinistra che, al contrario del Forum Riformista, da queste ultime consultazioni, esce provata da serie difficoltà ed in grande affanno". "Continueremo così", conclude la Straticò, "convinti che la politica degna di questo nome, debba cogliere ed interpretare le primarie esigenze della società ed offrire perseguibili soluzioni e non strumentalizzare le sue paure e i suoi bisogni, illudendo con vane promesse. Per queste ragioni il Forum Riformista, continuerà, come ha fatto in questa tornata elettorale, ad offrire disponibilità al dialogo, alta competenza, dignità e valore dell'offerta politica per motivare gli elettori a compiere scelte che non siano reattive ma, consapevoli ed attente" .