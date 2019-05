Corigliano Rossano, Rende e Gioia Tauro verso il ballottaggio

Si profila il turno di ballottaggio in quasi tutti i comuni calabresi con popolazione superiore ai 15 mila abitanti dove si e' votato domenica per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Si tratta di Corigliano Rossano, il piu' popoloso e chiamato per la prima volta ad eleggere i propri organi amministrativi dopo la fusione dei centri originari sancita nell'ottobre del 2017 con un referendum popolare, dove si sfideranno Fulvio Stasi, a capo di un cartello di liste civiche, che veleggia, quando sono stati scrutinati piu' della meta' dei voti, intorno al 41% e l'ex consigliere regionale del centrodestra Giuseppe Graziano, che e' al 31%.

Certo il ricorso al secondo turno a Rende, dove la sfida sara' tra il sindaco uscente Marcello Manna, intorno al 32%, e l'ex deputato e consigliere regionale Sandro Principe (26%). Situazione simile a Gioia Tauro, dove l'ex sindaco Aldo Alessio si attesta sul 45% dei suffragi seguito da Raffaele D'Agostino al 24%. Potrebbe essere eletto al primo turno, invece, il nuovo sindaco di Montalto Uffugo, dove, quando sono state scrutinate piu' di 8 mila schede su 12 mila, e' in testa Pietro Caracciolo con il 48%, seguito da Ugo Gravina, che e' al 31%.