Europee, Santelli: “Positivo risultato di Forza Italia in Calabria. Berlusconi insostituibile”

"Silvio Berlusconi torna in un'assemblea parlamentare e sara' un deputato europeo tra i piu' ascoltati. Il suo contributo per mantenere il punto e' stato importante e determinante e rimane l'unico insostituibile in Forza Italia. Ora deve aprirsi una fase nuova che coincida con il congresso e un cambio di linea che faccia chiarezza". Lo affermaJole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria e vice presidente della commissione antimafia. "In Calabria siamo ben oltre il 13% - dice Santelli - e abbiamo ottenuto una delle migliori percentuali italiane. Le prospettive per un rilancio del partito ci sono tutte, considerando anche la liquidita' del consenso che si registra nel nostro Paese, ma passano obbligatoriamente attraverso la presa di coscienza della necessita' di dover disporre di una classe dirigente che emerga dalla partecipazione della base".

